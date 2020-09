Hotel consente alle famiglie di cenare con le giraffe dalle loro camere

Hai mai sognato di pranzare con la fauna selvatica? Bene allora sappi che un Hotel in una frazione di New York ha deciso di far vivere un'esperienza culinaria decisamente particolare e permette a chi soggiorna di cenare insieme alle giraffe nel comfort più totale.

Nel caso ti stessi chiedendo quanto possa interessare questo genere di esperienza, beh sappi che c'è già una lista di attesa lunga di 9.000 persone.

L'hotel aprirà i battenti nell'estate del 2021 e i piani per la costruzione hanno avuto il via libera lo scorso anno. Quindi una volta completata la costruzione delle sue speciali camere d'albergo e le sue zone pranzo, aprirà ufficialmente al pubblico.

Le famiglie potranno gustare la loro colazione o il loro pranzo e cena comodamente con due giganti dal collo lungo.

L'hotel avrebbe dovuto aprire quest'estate ma come immaginerete, è stato posticipato di un anno a causa della pandemia che ha visto il lavoro ritardato e le strutture chiuse in tutto il paese.

L'edificio darà agli ospiti la possibilità di soggiornare in una delle 10 lussuose camere d'albergo, con vista mozzafiato sulla Riserva e un accesso per famiglie con circa 900 animali che vivono li.

Vi alletta l'idea di passare delle giornate in questo particolare albergo? Come sempre scrivetecelo tra i commenti sotto l'articolo, siamo curiosi di sapere la vostra.