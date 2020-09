Ragazzo ha fatto girare il videogioco “Doom” su un test di gravidanza

Una delle tradizioni più “Famose” tra i vari videogiocatori e appassionati è certamente quella del far girare il leggendario videogioco Doom su vari gadget ed elettrodomestici per cui non erano originariamente progettati per far avviare videogiochi, come in questo caso un test di gravidanza.

Si avete capito bene, un programmatore per cui in genere lavora con hardware e software poco avanzati tecnologicamente è riuscito a eseguire un gioco completamente funzionante di Doom su un test di gravidanza elettronico.

Dopo aver pubblicato un video di un classico del mondo videoludico in esecuzione sul test di gravidanza durante il fine settimana, l'autore che si fa chiamare Foone, ha alzato la posta e ha pubblicato un video in cui giocava a Doom sul test usando una tastiera wireless.

L'esperienza di gioco non è sicuramente in “HD” e decisamente poco piacevole poiché il test di gravidanza ha un display monocromatico da 128x32 pixel, ma sorprendentemente.. funziona!!!

Sicuramente ti starai chiedendo come sia possibile che quest'uomo sia riuscito a far girare un videogioco perfettamente funzionante all'interno di un test di gravidanza. Beh Foone ha dovuto sostituire la CPU del display LCD, trasformandolo essenzialmente in un mini computer molto più potente (semplice per i nostri standard ma più potente di un computer dei primi anni 80 e di un test di gravidanza).

Appassionati o meno di questo mondo, sicuramente vi sbalordirà vedere cosa è riuscito a fare questo ragazzo, quindi vi lasciamo al video in questione qua sotto invitandovi a dire la vostra a riguardo tra i commenti.