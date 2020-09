Perché il cane ci lecca?

I cani ci baciano, questo è poco ma sicuro, e il loro modo di baciarci è di leccarci spesso come se non ci fosse un domani.

Ma siamo davvero così sicuri che ogni leccata sia un bacio, o invece con questo gesto ci stanno dicendo qualcosa di diverso?

La prima cosa che sperimenta un cane quando nasce, è la lingua della mamma, che pazientemente lo lava, lo accudisce, lo scalda e lo fa sentire protetto.

Quindi il leccare è fin da subito abbinato a un gesto di attenzione e di affetto che, in età adulta, tenderà a replicare su altri soggetti, canidi o umani che siano.

Ed è proprio attraverso questo gesto naturale che il cane non solo ci dimostra il suo amore, ma ancor prima il bisogno di attenzioni, che si verifica quando gli siamo mancati (ad esempio al rientro dal lavoro) o quando sente l’esigenza di ristabilire un contatto con noi (avete mai notato che dopo una sgridata, trascorso un po’ di tempo, si avvicina leccandoci con entusiasmo? È il suo “facciamo pace”).

Succede invece che il cane ci possa leccare, magari anche più freneticamente, quando avverte degli odori per lui fastidiosi o appetibili per un potenziale predatore: non ridete, il cane è istintivamente portato a proteggerci e qualora avvertisse un odore in grado di metterci in pericolo, che fa? Lo leva, proprio come faceva la sua mamma a tutta la nidiata.

Il cane, leccandoci, ci legge dentro: i ferormoni, per noi materia oscura, sono per lui un vero e proprio notiziario, in grado di dirgli cosa stiamo provando (paura, rabbia, dolore, tristezza) e se stiamo bene (ricordate che alcuni cani sanno individuare i tumori).

Infine, ma da tenere ben presente, la gerarchia: un cane che lecca un altro cane o il proprio umano, sta semplicemente rendendo omaggio al capobranco.

Ma non sempre: se ad esempio un cane sta leccando un altro cane, tenendolo ben saldo con una zampa, sta dicendo tutto il contrario, ovvero che lui, in qualità di capobranco, si prenderà cura di tutti.

Il cane, un essere sempre pieno di sorprese!