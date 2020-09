Uomo fa saltare in aria parte della sua casa mentre insegue una mosca

Un uomo in Francia è finito inavvertitamente per far saltare in aria una parte della sua casa mentre inseguiva una fastidiosa mosca.

L'uomo che pare abbia circa 80 anni, irritato dall'insetto che ronzava mentre preparava la sua cena, ha afferrato il suo acchiappa mosche elettronico tentando di abbattere la mosca fastidiosa.

Tuttavia, mentre si aggirava nella sua cucina, non aveva idea della bombola del gas che perdeva proprio accanto a lui.

Tutto il trambusto ha portato a una reazione a catena, provocando infine un'esplosione che ha fatto esplodere metà della sua cucina.

Per fortuna, l'anziano è riuscito in qualche modo a scappare relativamente indenne, subendo solo una bruciatura alla mano.

Anche una sezione del tetto della casa dell'uomo è stata danneggiata durante l'esplosione e la casa sarebbe attualmente inabitabile.

Una storia decisamente incredibile che fa riflettere sulla pericolosità di momenti così tanto “semplici” nella sua quotidianità, come il cercare di cacciare via una mosca, da arrivare a far saltare in aria addirittura metà abitazione. Bisogna sempre fare attenzione, soprattutto se in cucina si utilizza una bombola del gas.

Scriveteci come sempre cosa ne pensate tra i commenti sotto l'articolo.