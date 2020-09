Louis Vuitton sta lanciando sul mercato una visiera da oltre 800 euro!

Louis Vuitton sta lanciando una visiera in linea per questo periodo di epidemia anche se non propriamente economico.

Già perché Louis Vuitton ha comunque voluto puntare in alto, vendendola ad un prezzo di quasi 800 euro.

Come sicuramente immaginerete, non è una semplice visiera ma l'oggetto è completo di borchie color oro con inciso l'immancabile logo dell'azienda.

Inoltre ha anche una visiera foto cromatica, il che significa che cambia colore in reazione alla luce.

Il costosissimo accessorio arriverà nei negozi il mese prossimo ma se volete puntare proprio in alto e non avete problemi di soldi, allora potete fare come questo uomo d'affari indiano che ha optato per una mascherina completamente d'oro.

La mascherina del valore di oltre 4.300 euro e del peso di 60 grammi, è stata realizzata su misura dagli artigiani che hanno impiegato otto giorni per crearla.

L'uomo, Shankar Kurhade, ha dichiarato:

“Amo l'oro e sono molto contento di indossare questa mascherina. È una maschera sottile e ha piccoli fori, quindi nessun problema di respirazione”.

Kurhade, molto famoso nel suo paese per la sua passione per l'oro, ha detto di aver avuto l'idea dopo aver visto qualcuno in televisione con una maschera d'argento.

“Sono andato dal mio gioielliere personale e gli ho proposto l'idea. Ci sono voluti otto giorni per realizzarla.”

Insomma, non c'è pandemia che tenga per questi nababbi e una mascherina completamente d'oro è perfetto se non vuoi passare inosservato tra la gente. Ma ora la parola a voi, cosa ne pensate? Scrivetecelo come sempre tra i commenti sotto l'articolo!