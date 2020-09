Donna sposa un albero e un anno dopo festeggia l'anniversario

La mamma 38enne Kate Cunningham l'anno scorso ha sposato un albero e ora, 12 mesi dopo, ritiene sia stata una delle migliori decisioni che abbia mai preso.

Vi rassicuriamo che i figli di Kate sono esseri umani, probabilmente era scontato, ma di questi tempi è sempre meglio specificare dato che l'attuale marito è un albero.

La donna oltre a suo marito (l'albero) ha anche un nuovo partner, conosciuto durante la “caccia agli alberi” nel parco, ma lo ha lasciato a casa per andare a visitare dopo un anno suo marito (sempre l'albero) nel Rimrose Valley Country Park a Sefton per celebrare il loro primo anniversario.

“Non appena ho visto l'albero ho pensato “quello è quello giusto”. Non assomiglia a nient'altro in giro. Mi sento come se gli alberi fossero persone. Se ti senti attratto da qualcuno o sorridi mentre passi o c'è solo un'attrazione naturale. Con gli alberi e i fiori è la stessa cosa. “

Kate e l'albero si sono sposati nel settembre 2019 con una cerimonia in cui la donna ha indossato un abito verde oliva e un copricapo floreale.

Decine di persone hanno partecipato all'evento che è stato ispirato da attiviste donne in Messico che hanno in seguito tenuto cerimonie simili come forma di protesta per aumentare la consapevolezza del disboscamento illegale.

Dopo il matrimonio, la donna ha cambiato il suo cognome in “Elder” e ora visita l'albero almeno cinque volte a settimana.

La decisione di Kate di sposare l'albero faceva parte di uno sforzo per attirare l'attenzione su una campagna per salvare il Rimrose Valley Country Park dalla trasformazione in una tangenziale da Highways England. La tangenziale aveva lo scopo di alleviare la congestione del traffico, ma la gente del posto ha sostenuto che avrebbe rovinato il parco, creando rumore e inquinamento legati al traffico.

Da allora Kate ha chiesto l'inizio di una giornata internazionale “Sposa un albero” incoraggiando più persone del posto a sposare il loro arbusto locale.