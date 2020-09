Will Smith ha messo su Airbnb la villa del Principe di Bel-Air

Per celebrare il 30° anniversario della serie, Will Smith ha messo la famigerata villa di The Fresh Prince of Bel-Air (Qui in Italia conosciuta come “Il principe di Bel-Air”) su Airbnb per un periodo di tempo limitato.

Sicuramente tutti avrete guardato almeno una volta lo show e ipotizzato come sarebbe vivere in quella casa, bene ora sarà possibile scoprirlo.

Purtroppo però non c'è molto tempo per riuscire a passare almeno una notte all'interno della villa.

Già perché l'abitazione sarà aperta a chi ne avrà la possibilità solo per cinque giorni.

L'attore e imprenditore ha quindi deciso di aprire le porte del suo “ex regno”, in modo che i fan possano poterla visitare creando i propri ricordi”.

Nella serie la villa è servita principalmente come facciata della casa in cui Will e la sua famiglia hanno vissuto per tutti quegli anni ma l'interno mostrato nella serie era solo un set cinematografico.

Questa proprietà però è stata addobbata con un sacco di riferimenti alla serie. Dai “Graffiti audaci, interni eleganti, ritratti di famiglia”, si potrà rivivere la storia dei 30 anni del “Principe di Bel-Air” e si avrà accesso alla massiccia camera da letto, bagno, sala da pranzo e lounge a bordo piscina.

L'abitazione si potrà affittare per soli 30 dollari, un dollaro per ogni anno della serie dal 10 settembre 1990 ad oggi il 2, 5, 8, 11 e 14 ottobre ma sarà disponibile solo per due persone alla volta che vivono a Los Angeles e che già vivono assieme. Ciò è ovviamente dovuto alle regole di sicurezza da coronavirus.

Insomma, quanto dareste per poter passare una notte all'interno della villa? Fatecelo sapere attraverso i commenti sotto l'articolo, siamo curiosi di saperlo!