Lamborghini svela il suo go kart elettrico ufficiale

Hai sempre voluto guidare una Lamborghini ma non te la sei mai potuta permettere? Ecco forse grazie al nuovo go kart elettrico potresti comunque assaporare il brivido di guidarne una in modo sicuramente più economico.

Il nuovo Lambo kart è sicuramente un oggetto di lusso ma a differenza dei costi a cui siamo abituati con le auto, questo mezzo arriva a costare un prezzo di circa 1300 euro.

Il produttore cinese di smartphone Xiaomi che possiede la società di trasporto personale Segway-Ninebot, ha collaborato con la casa automobilistica per offrire ai consumatori la Ninebot GoKart Pro Lamborghini Edition, capace di raggiungere velocità attorno i 40 km/ .

Dal colore giallo caramella caratteristico e i suoi pneumatici posteriori sostituiti con pneumatici in gomma ad alta trazione, faranno la gola di molti appassionati la fuori.

Il kart Lamborghini sfoggia anche il vero sterzo Ackermann, il che significa che ogni ruota avrà il proprio perno per consentire una sterzata precisa.

Quattro condotti d'aria aiuteranno a raffreddare la batteria da 432 Wh che alimenterà il Lamborghini GoKart per circa 25 km. L'equivalente di 62 giri su una pista di 400 metri.

I limiti di velocità inoltre potranno essere regolati utilizzando un'app su smartphone, consentendo ai genitori di impedire ai bambini di guidare a velocità folli.

Il kart include anche altoparlanti Bluetooth integrati per consentire di riprodurre musica o, se lo desideri, simulare il rombo dei motori a pistoni V8 e V12 della Lamborghini, aumentando il suono relativamente silenzioso del motore elettrico del Kart.

