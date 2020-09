Filantropo di 89 anni regala 8 miliardi di dollari in modo che possa morire al verde

Un filantropo e imprenditore di 89 anni ha finalmente raggiunto il suo obiettivo di donare il suo intero patrimonio prima di morire.

Charles “Chuck” Feeney, co-fondatore del rivenditore aeroportuale Duty Free Shoppers, ha distribuito l'importo a vari enti di beneficenza negli ultimi 38 anni.

L'uomo miliardario ha completato la sua generosa missione il 14 settembre attraverso la sua organizzazione, The Atlantic Philanthropies: circa 3,7 miliardi di dollari sono andati all'istruzione, incluso un miliardo di dollari all'università Cornell University. Nel frattempo, ha donato 870 milioni di dollari per i diritti umani e gli sforzi del cambiamento sociale come Obamacare e le sue sovvenzioni per abolire la pena di morte negli Stati Uniti. Oltre 700 milioni di dollari sono andati alla medicina e alla ricerca come il Global Brain Health Institute in California e l'assistenza sanitaria pubblica in Vietnam, secondo il rapporto.

Sebbene abbia donato miliardi di dollari, l'uomo ha comunque deciso di accantonare circa 2 milioni di dollari per il pensionamento suo e di sua moglie.

Feeney ha avviato la fondazione nel 1982 e ora che è riuscito a regalare tutto ciò che aveva, ha ufficialmente chiuso l'organizzazione dopo quasi quattro decenni di attività.

Dopo aver concluso la sua “missione”, il miliardario ha detto di aver “imparato molto” dalla gestione della sua fondazione e dalla donazione per diverse cause.

“Faremmo alcune cose in modo diverso, ma sono molto soddisfatto. Mi sento molto bene per aver completato il mio compito”.

Un gesto che lascerà sicuramente il segno dopo che l'ex miliardario passerà a miglior vita