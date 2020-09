Il design di questo elmetto per proteggersi dal Covid-19 divide in due l'opinione pubblica

Se non ti piace indossare la mascherina, forse potresti apprezzare questi elmi “futuristici”.

Si chiamano MicroClimate Air e fondamentalmente è come indossare uno strano casco da astronauta in giro per la città.

Certo, magari il costo è leggermente meno economico di una mascherina, visto che si aggirano attorno i 200 dollari, ma potrebbero comunque interessarti.

L'idea è stata apprezzata da molti per via del suo design e soprattutto per la possibilità di vivere la vita all'aperto in modo normale con la possibilità di vedere le espressioni facciali, anche se c'è chi non è convinto del costo forse troppo eccessivo per un oggetto del genere.

Questi caschi sono dotati di prese d'aria e quindi non avrete alcun problema a respirare all'interno, piuttosto che respirare attraverso una maschera di carta e stoffa come avviene solitamente.

L'oggetto è nato da un'idea dell'imprenditore Michael Hal che ha dichiarato di aver avuto l'intuizione a causa di quanto possa essere restrittiva l'attrezzatura da sci.

“Mentre parlavo con i miei figli sull'ascensore e ci dirigevamo in montagna, non potevo vedere i loro volti. Erano ostruiti da passamontagna, occhiali e altri indumenti. Questa attrezzatura diventa poi rapidamente bagnata, fredda e sporca. Quindi ho immaginato questo casco indossabile che creerebbe un “microclima” intorno alla testa. Perchè poi non sfruttare questo stesso casco per proteggersi dal Covid quindi?”

Certo forse il costo non è dei più economici, ma lo acquistereste in futuro? Ditecelo come sempre attraverso i commenti sotto l'articolo come sempre.