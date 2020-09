TikTok: l'assurda tendenza di limarsi i denti con le lime per le unghie

Se siete frequentatori di TikTok o avete comunque già sentito parlare di esso, saprete sicuramente quanto sempre più spesso alcune mode del momento nate su questo social siano un po' estreme e spesso non proprio sicure.

A quanto pare la prossima tendenza potrebbe essere proprio quella del limarsi i denti con una lima per le unghie.

Per una migliore cura dentale ci sono diversi passaggi da fare: usare un buon dentifricio, colluttorio, filo interdentale e se lo desideri, un trattamento sbiancante per i denti. Ma di certo una cosa da non fare è limarsi i denti per renderli più uniformi.

L'utente su TikTok @miado ha dichiarato sul social: “Ho intenzione di limare i denti con una lima per le unghie perché non sono perfetti”

Una volta sperimentato questo assurdo gesto nel video afferma:

“Ragazzi, funziona letteralmente... aspetta, ora lasciate che mi dia la forma dei denti da vampiro”.

Il dottor Benhamin Winters su TikTok, un ortodontista con sede in Arkansas che ha più di 5,4 milioni di follower sul suo profilo @thebentist ha subito replicato:

“Non arrabbiarti con me quando i tuoi denti saranno più sensibili di un bambino di due anni, perché non ti aiuterò. Noi dentisti questa pratica la facciamo effettivamente, ma devi conoscere i dettagli prima di poter fare una cosa come questa, non puoi farlo semplicemente con una lima per le unghie. Tutti hanno una certa quantità di smalto... una volta che lo attraversi, colpisci i suoi nervi, sangue, dolore... non credo tu voglia questo.”

Quindi evitate di limarvi i denti, potreste ritrovarvi in una situazione ben peggiore e in alcuni casi abbastanza irreparabile.