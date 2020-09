Un oggetto non identificato è stato trovato nella foresta polacca

Un uomo mentre esplorava una foresta in Polonia si è imbattuto in uno spettacolo piuttosto sconcertante sotto forma di un oggetto misterioso che alcuni hanno già paragonato a un UFO abbattuto.

Le immagini del frammento sono state inviate al quotidiano polacco Echo Dnia la scorsa settimana da un lettore Wojciech Domagala, affermando di aver scoperto lo strano oggetto a forma di “pera”. L'oggetto sembra essere di un materiale metallico e in base a quello che si può notare potrebbe essere stato esposto agli agenti atmosferici nella foresta per un bel po' di tempo.

Domagala non è stato il primo a trovare l'oggetto anomalo poiché a fianco a esso c'erano un certo numero di bottiglie di alcol vuote sparse per il sito. Riguardo al cosa potrebbe essere l'oggetto misterioso, il giornale suggerisce che potrebbe essere una sorta di attrezzatura da costruzione simile a una betoniera. Osservatori più fantasiosi invece hanno sottolineato che i detriti assomigliano in qualche modo al famoso velivolo a forma di ghianda riportato nel leggendario caso UFO di Kecksberg, sostenendo si possa trattare di un velivolo alieno abbattuto.

Razionalmente parlando ci sembra difficile credere che una navicella spaziale di un altro mondo possa scendere nelle terre della Polonia indisturbata e senza essere vista da chi vive nel paese vicino e qualora fossero a conoscenza di questo oggetto, considerando le bottiglie attorno trovate, sia stato lasciato li per così tanto tempo. Ovviamente lasciamo a voi il beneficio del dubbio: potrebbe essere? Fatecelo sapere tra i commenti sotto l'articolo come sempre, siamo curiosi di saperlo.