Esplode serbatoio contenente 50.000 litri di vino rosso! Non siete pronti a queste immagini.

Se siete quel tipo di persone che non sopportano lo spreco, soprattutto quando si tratta di vino, questo video vi farà davvero rabbrividire.

Un'azienda vinicola di Villamalea in Spagna, ha perso l'incredibile cifra di 50.000 litri di vino dopo che un contenitore utilizzato per lavorare e conservare la bevanda si è danneggiato.

Il filmato straziante mostra il vino fuoriuscire da un'enorme vasca di metallo, zampillando dappertutto per il terreno della fabbrica.

Ovviamente, quando uno spettacolo come questo si svolge, non c'è niente che si possa fare per fermarlo e di certo non si possono incolpare i lavoratori per aver documentato il tutto filmando la scena incredibile.

Anche in Italia accadde qualcosa di simile, principalmente a Conegliano, in Veneto, dove oltre 30.000 litri di prosecco D.O.C. , è stato perso a causa dello stesso problema avvenuto in Spagna.

Insomma, queste immagini certamente fanno male da vedere e se anche voi avete avuto un colpo al cuore a guardarle, scrivetecelo tra i commenti sotto l'articolo.