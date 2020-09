Nonna di 78 anni tiene sotto tiro l'intruso fino all'arrivo della polizia

Quando un intruso incontra una donna di 78 anni con il fucile in faccia, l'intruso non può far altro che scappare ma questa volta senza successo

La coraggiosa nonna di Spanaway, Washington ha tenuto l'uomo sotto tiro, ordinandogli di sedersi mentre aspettavano arrivasse la polizia con in braccio il fucile.

La donna, Sandy, ha sentito che qualcuno stava camminando fuori dalla sua proprietà quando il suo cane Booboo ha iniziato ad abbaiare.

Ha aperto la porta dopo aver trovato l'uomo che cercava di entrare in casa sua.

“Ho aperto la mia porta e davanti a me c'era un uomo. Ci siamo guardati per qualche secondo e lui si è voltato cercando di andarsene, così gli ho detto “Oh no, tu non lo fai, tu rimani qui”.

Sandy ha detto che il suo quartiere ha subito un'ondata di criminalità di recente. “Mi sono avvicinata e ho preso il mio fucile. L'ho armato e gli ho detto di restare li”.

Gli agenti hanno poi in seguito arrestato il sospettato e la nonna coraggiosa ha dichiarato di essere grata che nessuno, compreso l'intruso, si sia fatto male.