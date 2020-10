Donna trova lavoro e la reazione diventa virale: balla nel parcheggio

La reazione di una giovane donna all'essere stata assunta per un lavoro è diventato virale in queste ore, dopo che essa è stata ripresa da una telecamera a circuito chiuso mentre ballava nel parcheggio.

Dakara Spence, la titolare che ha assunto la ragazza ha pubblicato il video in rete scrivendo:

“Ho appena assunto questa ragazza... questa è la sua risposta a riguardo.”

Nella clip si vede la giovane che esce con calma nel parcheggio, poi ad un certo punto decide di fermarsi, si guarda attorno per vedere se c'è qualcun altro nei paraggi e si lancia in seguito in una danza gioiosa, prima di riprendere la calma per poi andarsene.

Nei commenti, Spence ha spiegato che è stata assunta presso The Spot Sports Bar and Grill a Decatur, in Georgia, anche se non si sa ancora quale ruolo la donna avrà.

In molti si sono congratulati tra i commenti con la ragazza e la sua felicità trasmessa ha confermato sicuramente quanto possa essere una dipendente molto appassionata.

Vi lasciamo al video e vi chiediamo se anche a voi in passato è capitato di avere una reazione simile e se si, per cosa? Fatecelo sapere tra i commenti come sempre sotto l'articolo.