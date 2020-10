Intruso attacca una donna di 67 anni ma non sa che è un'esperta di arti marziali

Lorenza Marrujo ha 67 anni e sebbene sia una donna minuscola alta meno di un metro e mezzo, la sua bassa statura non è in alcun modo rappresentativa delle sue feroci capacità.

Non è mai conveniente giudicare un libro dalla copertina e questo è decisamente il caso che lo conferma.

Un intruso ha recentemente fatto irruzione nell'appartamento di Lorenza in un complesso per anziani a Fontana, in California.

L'anziana signora però non ha indietreggiato ma anzi lo ha affrontato immediatamente mentre gli veniva incontro con sicurezza.

Mentre l'uomo era intento ad attaccare Lorenza, lei gli ha gridato di fare marcia indietro, cosa che poi ha effettivamente fatto.

L'uomo fuggì ma non passò molto tempo dal loro confronto iniziale che Lorenza sentì urlare da un appartamento vicino.

Era nuovamente l'intruso che lasciò la casa della 67enne per irrompere in quella della sua amica e vicina, Elizabeth McCray, 81 anni.

Questa volta l'intruso era intenzionato a fare danni e decise di afferrare fisicamente Elizabeth, scuotendola e facendola cadere a terra.

A quel punto, dopo che la vicina esclamò “ci ucciderà”, Lorenza con fare deciso rispose con un sonoro “Non stasera”e grazie ai suoi 26 anni di esperienza nelle arti marziali ha respinto l'aggressore proteggendo la sua amica.

La donna, cintura nera, ha mostrato in seguito in un video come ha dato una lezione all'intruso con il suo bastone, vi lasciamo il video a riguardo qua sotto.