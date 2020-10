Youtuber realizza la prima spada laser retrattile al plasma al mondo funzionante

Fan di Star Wars, finalmente quel giorno tanto atteso è arrivato: uno Youtuber ha creato la “prima spada laser retrattile al plasma al mondo”.

Certamente ogni appassionato di Star Wars che si rispetti ha sognato di possedere la propria spada laser, ma purtroppo per la maggior parte di noi, la più più simile a quella vista nei film che si sia utilizzata è quella di plastica illuminata con un neon.

Ma uno Youtuber, James Hobson ha compiuto numerosi sforzi per creare una “vera” spada laser.

Di recente James con un post sul canale Youtube “The Hacksmith” che detiene ben 10 milioni di iscritti ha scritto:

“Come diavolo si costruisce una spada laser al plasma? Le teorie dicono che il plasma è trattenuto meglio in un raggio da un campo magnetico e ciò è scientificamente possibile.

Il problema è produrre un campo elettromagnetico abbastanza forte da contenere una lama. La spada dovrebbe essere letteralmente costruita all'interno di una scatola rivestita di elettromagneti, il che la trasformerebbe in una sorta di inutile progetto scientifico”.

Per aggirare questo problema, l'ex ingegnere e sviluppatore ha utilizzato come combustibile il gas di petrolio liquefatto (GPL) che viene miscelato con l'ossigeno e trasformato in un raggio surriscaldato.

Insomma come potrete vedere dal video, lo Youtuber è riuscito a ricreare una spada laser funzionante anche se non propriamente come lo ricordiamo nei film. Di certo al momento questo è un grande passo verso un futuro non molto, molto lontano.

Diteci che ne pensate tra i commenti, cosa dareste per poterne usare una vera?