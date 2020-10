L'Islanda spedisce una crocchetta di pollo nello spazio!

La prima crocchetta di pollo al mondo lanciata nello spazio ha impiegato circa un'ora e 45 minuti per raggiungere l'altezza di 33,53 Km sopra la terra.

Ha attraversato la troposfera fino alla stratosfera per godersi sicuramente una pace momentanea da tutto ciò che la terra in questo periodo sta vivendo.

Dopo aver raggiunto la sua altezza massima e superate le rigide temperature di -60°C. Nella stratosfera, la crocchetta di pollo islandese è tornata a terra a 200 miglia all'ora, fino a quando il suo paracadute è stato lanciato a 19 Km dal suolo per un atterraggio sicuro.

La prima crocchetta “spaziale” è stata lanciata da una posizione vicino alla sede centrale dell'Islanda a Deeside, in Galles.

Durante i 50 anni di storia dell'Islanda, le crocchette di pollo sono state un alimento base nel reparto surgelati dei supermercati, vendendo più di 10 milioni di crocchette, solo nella scorsa settimana.

Andrew Staniland, Direttore commerciale dell'Islanda ha dichiarato:

“Il 2020 è un anno importante per noi in quanto festeggiamo il nostro 50° compleanno e volevamo trovare il modo per celebrare l'occasione, proprio come chiunque festeggi un compleanno in isolamento.”

Una crocchetta nello spazio è sicuramente un grande passo per l'uomo e chissà se qualche alieno la fuori non ricambierà il messaggio con la stessa moneta?