Una ragazza colleziona tutte le zanzare che ha ucciso nel tempo

Una giovane artista ha rivelato di conservare ogni zanzara che uccide, numerando addirittura le sue “vittime” in una raccolta piuttosto macabra degna di un serial killer.

La ragazza, che su twitter è conosciuta con il nome di “Delisha Day”, ha mostrato due immagini affiancate come parte di una challenge chiamata :“Com'è iniziato e come sta andando”.

Per l'immagine sul “com'è iniziato”, si può vedere che Delisha ha catturato una sola zanzara, sottotitolata come un momento celebrativo, la seconda immagine invece mostra come la situazione ha preso una piega leggermente più preoccupante.

Delisha ha rivelato infatti un quaderno dall'aspetto raccapricciante con una pagina che numero ogni singola zanzara uccisa dalle sue mani.

Attualmente sembrerebbe che il bilancio delle sue vittime abbia superato la soglia di 80 “cadaveri”.

Collezionare “cose” è decisamente un bellissimo hobby, ma non è chiaro come mai Delisha abbia scelto di proseguire questo passatempo. Semplice interesse all'entomologia o una vendetta particolare contro le succhia sangue? Scrivetecelo come sempre tra i commenti sotto l'articolo.