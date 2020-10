Michael C. Hall sta tornando per Dexter!

La serie Dexter sta tornando e Showtime sta lavorando a un remake con Michael C.Hall.

La serie divisa in 10 parti dovrebbe entrare in produzione il prossimo anno.

Anche lo showrunner Clyde Philips tornerà per il remake anche se non sono stati annunciati dettagli su cosa farà Dexter.

IL co-presidente della Showtime Gary Levine ha dichiarato che lo show svolto tra il 2006 e il 2013, non sarebbe mai stato rivisitato a meno che non ci fosse un'idea brillante. Chiaramente, qualcuno ha escogitato una trama ingegnosa per l'occasione.

Senza spoilerare il finale della serie, saprete sicuramente come si è conclusa e in molti non hanno apprezzato la chiusura sul personaggio di Michael C. Hall, Dexter.

L'attore non ha mai escluso di tornare a recitare il ruolo del serial killer e in precedenza aveva dichiarato sarebbe stato interessante raccontare ulteriori dettagli su ciò che è accaduto nel finale di stagione.

