Bimba 2 due anni invia erroneamente le foto hot della madre su Snapchat

Emily Shmitt, 30enne dell'Ohio, ha permesso a sua figlia Carysn di giocare con il suo cellulare mentre asciugava i capelli della bimba.

Tuttavia, Emily non sapeva che Carysn aveva scattato diverse foto del suo fondoschiena nudo inviandole a diverse persone tra i suoi contatti salvati su Snapchat.

Emily non si rese conto di cosa fosse successo fino a quando un collega le ha mandato un messaggio ringraziandola per le foto di nudo.

La madre ha quindi controllato il suo Snapchat per scoprire che sua figlia aveva inviato la foto a 15 persone.

“Ho guardato Snapchat per andare a verificare se erano state inviate foto per poi scoprire che ben 15 persone con cui non avevo mai parlato hanno ricevuto il materiale di nudo. Ho pensato: “Oh, c'è il ragazzo con cui sono andata al college che aveva una cotta per me” e “Oh, c'è un mio cliente passato e un vecchio collega”.

Nonostante fosse completamente mortificata del calvario, Emily ha visto il lato più “soft” della situazione, affermando di essere quantomeno contenta sia capitato su Snapchat piuttosto che tramite messaggio.

“Dobbiamo trovare l'aspetto positivo della cosa. Non è stata salvata nessuna foto scattata da mia figlia ne fatto screenshot e Snapchat ha eliminato poco dopo la foto. È confortevole dopo che tutti hanno visto il mio sedere quella mattina.

Dopo l'esilarante accaduto, Emily ha deciso di condividere la sua storia nel tentativo di far ridere la gente scoprendo di non essere stato l'unico genitore ad aver vissuto qualcosa del genere.

