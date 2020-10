Miley Cyrus racconta: una volta ho incontrato un UFO!

Miley Cyrus ha affermato di aver avuto una volta un incontro con un UFO, dicendo che si è sentita “scossa” per giorni e giorni.

In un'intervista, Cyrus e lo stilista Rick Owens, hanno parlato tra loro di una serie di argomenti e non passò molto tempo prima che l'inevitabile argomento dell'Area 51 saltasse fuori con lo stilista che ammetteva: “sarebbe un po' arrogante presumere che non ci sia nessun altro oltre a noi”.

Cyrus in risposta: “Questo è che penso, ca**o!”.

Ha poi rivelato come una volta avrebbe avuto un incontro con un oggetto extraterrestre, mentre stava guidando attraverso la California con la sua amica.

“Ho avuto un'esperienza con un extraterrestre. Stavo guidando con la mia amica e sono stata inseguita da una specie di UFO.”

La cantante ha poi continuato:

“Sono abbastanza sicura di quello che ho visto, ma avevo anche comprato dell'erba da un ragazzo in un furgone di fronte a un negozio di taco, quindi avrebbe potuto essere anche per colpa dell'erba. Somigliava come a un enorme spazzaneve volante. Aveva questo grande aratro nella parte anteriore ed era giallo brillante. L'ho visto volare e anche il mio amico l'ha visto. C'erano un paio di altre auto sulla strada e anche loro si sono fermati a guardare, quindi penso che quello che ho visto era reale.”

Cyrus ha poi detto che l'esperienza l'ha scossa così tanto che non ha più potuto guardare il cielo allo stesso modo, temendo che possano tornare.

Nonostante però si senta angosciata da ciò che ha visto, la cantante ha dichiarato di non sentirsi minacciata dall'UFO, concordando con il fatto che è una “forma di narcisismo” pensare che gli esseri umani siano le uniche cose che potrebbero essere in questo universo.