Mamma guadagna vendendo il proprio latte materno a sconosciuti online

Julie Dennis, 32 anni, ha avuto l'idea imprenditoriale di vendere il suo latte materno online e guadagnare oltre 15 mila euro dopo aver dato alla luce un bambino surrogato da un'altra coppia nell'agosto 2019.

Una volta che il bambino ha compiuto sei mesi e non aveva più bisogno del suo latte materno, Julie ha deciso che lo avrebbe frullato per 90 centesimi ogni mezzo litro, vendendolo ad altre famiglie in cui neonati erano nati anche tramite surrogato e che non sono disposti o incapaci di fornire il proprio latte.

La mamma ha raccontato:

“Ho un utero perfettamente buono e latte perfettamente buono, quindi posso anche usarli. Non sono completamente orientata sul guadagnare denaro, ma mi assicuro che valga la pena per me e per la mia famiglia. Molte persone pensano debba essere gratuito. Trascorro ore al giorno collegata alla mia pompa, tempo che mi tiene lontana dalla mia famiglia. Non andrei mai in un negozio per ottenere latte artificiale gratis, quindi mi sconcerta il fatto che le persone si aspettino che il mio latte sia gratis”.

La donna ha dovuto cambiare completamente la sua dieta per soddisfare le esigenze di un bambino a cui stava fornendo latte. Afferma inoltre di aver ricevuto strane richieste da uomini che vogliono “la prova” che il latte sia effettivamente il suo, chiedendole video o immagini.

Insomma Julie si ritiene soddisfatta della sua attuale forma di guadagno nonostante le critiche. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere come sempre tra i commenti sotto l'articolo.