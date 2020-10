Ragazzo spende migliaia di soldi per diventare Barbie ma fatica a trovare una ragazza

Un ragazzo pare abbia speso attorno i 15.000 euro in operazioni per assomigliare il più possibile a Barbie, ma ha scoperto a sue spese che l'immagine di sé non si è dimostrata particolarmente vincente per la vita amorosa.

Il ventiseienne Honza Simsa, originario della Repubblica Ceca, ha subito il suo primo intervento alla faccia nel 2017 e ora si identifica come un uomo, si veste per il lavoro in un modo tipicamente “maschile” ed è sessualmente attratto dalle donne.

Nel tempo libero, però, preferisce adottare un aspetto femminile, accentuato da enormi ciglia finte, tacchi altissimi e parrucche colorate.

“Sono attratto dalle donne, ma alcune ragazze hanno un problema con il mio aspetto, poiché crea per loro confusione”, ha dichiarato Simsa.

“Sono single in questo momento, mi piace che le ragazze con cui esco abbiano lo stesso mio aspetto, l'aspetto di una bambola Barbie di plastica. Mi piacevo quando sembravo mascolino, ma ora sono ancora più felice e vorrei ancora sottopormi a un intervento chirurgico”.

Simsa ha anche guadagnato in seguito molta popolarità sui social su Instagram e il suo marchio “One Your Space” specializzato in ciglia e vestiti in stile Barbie per altre aspiranti Barbie sta andando bene a detta sua.

Per i progetti futuri la Barbie maschile dice di non aver ancora finito, vuole un nuovo naso e ottenere protesi per il sedere, oltre a cercare una ragazza che lo ami per come appare.