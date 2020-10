Arriva il trailer di Arachnado, il film su un tornado pieno di ragni!

Se pensate che non esistano film capaci di provocarti paure che non pensavi di avere, allora forse dovresti rivalutare tutto grazie a Arachnado.

Che siate aracnofobici o meno, sicuramente immaginare masse di ragni enormi e pelosi portati via da un tornado non è la trama migliore che stiate cercando e certamente potrebbe provocarvi parecchia ansia.

Gli anni in cui squali venivano lanciati da tornado sono ormai andati. Il film diretto da Dustin Ferguson, realizzato a basso budget (come del resto tutti i film di questa tipologia) sembra destinato ad entrare nell'olimpo dei film trash e il trailer pubblicato, confermerebbe la sua “qualità”.

Se sei in qualche modo schizzinoso all'idea di vedere dei ragni incredibilmente grandi che ti colpiscono in faccia, probabilmente è meglio evitarlo ma in caso contrario, la trama sembrerebbe la più classica di questo genere di film.

Come in Sharknado infatti, in una giornata apparentemente normale in America, vediamo scendere tutto nel caos mentre le creature si scatenano sulla città.



Il trailer, pieno di urla, inizia con un annuncio radiofonico che minaccia l'arrivo dei cicloni e continua a mostrare i ragni cadere dal cielo come i peggiori chicchi di grandine di sempre.

Vedrete mai questo film o ne resterete alla larga? Fatecelo sapere come sempre attraverso i commenti sotto l'articolo.