Tim Burton sta pensando a un Reboot della famiglia Addams

La famiglia Addams potrebbe tornare in un reboot live action con il regista Tim Burton.

Alcuni siti hanno riferito che Burton lavorerà insieme ai creatori di Smallville Alfred Gough e Miles Millar per riportare in vita l'amatissimo franchise, però come serie Tv.

La famiglia disfunzionale con un amore per tutto ciò che è macabro è stata portata in vita per la prima volta negli anni '30 dal fumettista americano Charles Addams.

Probabilmente però la sua popolarità è nata dal film del 1991, con Raul Julia, Anjelica Huston, Christopher Lloyd e Christina Ricci.

In molti conoscono la famiglia Addams e le loro storie, ma la serie sembrerebbe verrà raccontata dal punto di vista di Mercoledì Addams, anche se ciò non è stato ancora confermato.

In molte delle piattaforme di streaming più conosciute stanno facendo offerte per ottenere i diritti della serie, incluso Netflix.

