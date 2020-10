Boston Dynamics ha inviato un cane robot a Cernobyl

Gli ingegneri dell'Università di Bristol hanno inviato Spot, il cane robotico di Boston Dynamics, a Chernobyl per esaminare l'area e rilevare i livelli di radiazioni.

La centrale nucleare di Chernobyl è stata visitata dagli ingegneri dell'Università di Bristol e di Spot lo scorso 22 ottobre con l'idea di utilizzare il robot per creare una mappa tridimensionale della distribuzione delle radiazioni nucleari.

L'area è estremamente pericolosa a causa delle ricadute dell'incidente nucleare del 1986 e, di conseguenza, il robot aggiunge nuove capacità di rilevamento alle squadre coinvolte.

Oltre al cane robot, sono stati implementati anche altri robot per ispezionare e sorvegliare l'area: i droni aerei sono stati utilizzati per rivelare l'area e sebbene questi dispositivi remoti siano utili, sembra che il robot di Boston Dynamics a terra sia stato la chiave per misurare gli effetti delle radiazioni nelle aree esplorate.

Il robot ha esplorato aree con forti radiazioni nucleari e sebbene non ci siano ancora rapporti sui risultati della macchina, il team dietro Spot sarà probabilmente soddisfatto dell'uso in questo caso.