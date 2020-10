Netflix sta sviluppando una serie live action su Assasin's Creed

Ubisoft e Netflix hanno annunciato che una serie su Assassin's Creed è ufficialmente in sviluppo.

Lo show televisivo attualmente non ha un titolo o uno showrunner, ma il capo di Ubisoft Film & Television, Jaso Altman e il regista Danielle Kreink, saranno produttori esecutivi del progetto.

I rumors su una collaborazione tra Ubisoft e Netflix esistono dal 2016, quando il CEO di Ubisoft Yves Guillemot ha annunciato che la società di videogiochi era in trattative con il servizio di streaming su un progetto senza nome. DL'uscita nelle sale del film non è stata apprezzata a pieno dai fan della saga, ma grazie alla reazione della gente, alcune delle critiche mosse potrebbero aiutare a sviluppare la trama e renderla più in linea con la sua versione videoludica.

Tra le critiche mosse, i fan sono rimasti delusi dal fatto che il film non aveva personaggi riconoscibili e hannomostrato alcuni dei suoi più amati assassini in alcune comparsate come Easter Egg.

