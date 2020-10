Milioni di americani pensano che il latte al cioccolato provenga da mucche brune

Secondo un sondaggio svolto in America, un numero inquietantemente alto di americani non è del tutto sicuro da dove provenga effettivamente il latte al cioccolato.

Il 48% degli intervistati dall'Innovation Center for Food and Dairy, ha ammesso di non saperlo.

Ancora più preoccupante, il 7% delle persone ha affermato di pensare che il latte al cioccolato provenisse da mucche brune.

Il sondaggio è stato condotto con 1.000 persone di età pari o superiore a 18 anni, ma IFLScience ha scoperto che se si moltiplica quella cifra per l'intera popolazione degli Stati Uniti, si tratta di un allarmante 16,4 milioni di americani che potenzialmente credono che il latte al cioccolato provenga da mucche brune.

Ovviamente, come sostengono alcuni esperti, non dovremmo prendere il sondaggio originale interamente al valore nominale, poiché è impossibile sapere come sono stati selezionati gli intervistati o come è stato condotto il sondaggio: online, per telefono o faccia a faccia. Inoltre non sappiamo se agli intervistati fossero state date opzioni per rispondere o la formulazione delle domande.

Certo, casomai questi risultati fossero effettivamente reali, sarebbe molto preoccupante la situazione. Speriamo voi abbiate ben chiaro da dove provenga il latte al cioccolato, ma qualora voleste dirci la vostra a riguardo, fatecelo sapere tra i commenti.