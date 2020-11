Il trailer del film sul coronavirus “Songbird” prodotto da Michael Bay è online

Il primo trailer di Songbird è stato rilasciato da poco in rete e predice quanto potrebbe essere orribile il mondo con lo sviluppo della pandemia di coronavirus.

Il film prodotto da Michael Bay è ambientato nel 2024 e mostrerà il mondo al suo quarto anno di blocco mentre combatte contro il Covid-23, una mutazione che è più mortale, con un tasso di mortalità del 50%.

I cittadini statunitensi che hanno la sfortuna di contrarre il virus vengono trascinati dalle loro case e scaricati nei campi di quarantena.

Kj Apa interpreta Nico, un uomo che ha l'immunità al Covid. Durante il corso del film, trova l'amore con Sara (interpretata da Sofia Carson), una donna che non ha effettivamente ancora incontrato a causa delle rigide regole del blocco.

Il regista, Adam Mason ha dichiarato:

“ È un mondo distopico e spaventoso, ma è un film romantico su due persone che vogliono stare insieme, ma non possono.

“Sono Romeo e Giulietta, ma sono separati dalla propria porta di casa e dal virus”.

Incredibilmente, la realizzazione del film è avvenuta in soli 17 giorni.

“Era davvero inquietante, ma il modo in cui abbiamo girato era il sogno di ogni attore”.

Non è ancora dato sapere quando questa pellicola uscirà, ma con la speranza che il nostro pianeta in quel momento sarà in una forma drasticamente migliore, vi lasciamo nel frattempo al trailer, diteci cosa ne pensate come sempre attraverso i commenti sotto l'articolo.