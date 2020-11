Pornhub afferma che il sito sarà disponibile solo per gli americani che voteranno

Il voto non è obbligatorio per gli americani e i cittadini hanno tutto il diritto di guardare cosa avviene nelle elezioni senza correre il rischio di essere coinvolti.

Anche se questo diritto però continuerà a essere in vigore per molti anni a venire, sembra che alcune aziende vietino alle persone di utilizzare i loro prodotti a meno che non facciano sentire la loro voce.

Con i seggi elettorali aperti in quella che sarà a tutti gli effetti un'elezione infernale, Pornhub ha svelato la sua campagna che cerca di incoraggiare le persone ad andare a votare, privandone l'uso a chi non è andato a votare.

Anche se dimostrare di aver votato o meno è probabilmente impossibile, il cittadino americano viene accolto con un overlay quando si inserisce l'URL del sito web dalle 10:00 alle 21:00 del 3 novembre. Il messaggio incoraggerà l'utente a votare dando la possibilità di cliccare su “Si” o mentire per entrare.

Il vicepresidente di Pornhub Corey Price ha dichiarato:

“Circa il 43% degli elettori aventi diritto, pari a 100 milioni di persone, non ha votato alle elezioni presidenziali statunitensi del 2016, secondo le stime sull'affluenza alle urne dal progetto elettorale degli Stati Uniti. Vogliamo incoraggiare le persone a fare il loro dovere civico quest'anno, votando e facendo sentire la loro voce”.

Inoltre il sito ha reclutato alcuni dei loro attori più famosi che compaiono nei video sul sito per aiutare a portare a casa il loro messaggio.

E voi cosa vi aspettate da queste elezioni americane? Diteci la vostra tra i commenti sotto l'articolo!