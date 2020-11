L'auto volante a tre ruote ottiene l'approvazione per guidare in strada

Un'auto volante a tre ruote ha finalmente ottenuto l'approvazione per guidare sulle strade di tutta Europa.

Il PAL-V Liberty è stato creato da un team nei Paesi bassi e ora ha ricevuto ufficialmente il via libera dall'autorità europea di regolamentazione dei veicoli a motore, rendendo legale la circolazione sulle autostrade utilizzate solitamente dalle auto normali.

Finora, ci sono stati 80 ordini per questo insolito veicolo e i produttori vogliono venderlo come un aereo dal 2022, secondo quanto riportato da diverse testate.

L'auto ha volato per la prima volta nel 2012 in forma di prototipo e ora, nella sua versione finale, verrà prodotta in India e costerà attorno 300.000 euro.

Per poter volare con essa nei cieli europei è necessario dover ottenere una licenza da pilota di base prima di prenderne le redini.

Il mezzo ha un'autonomia di centinaia di miglia e può persino arrivare a circa 160 chilometri orari all'ora.

Per trasformarsi in un girocottero, il mezzo ha bisogno di 10 minuti e può fare da 0 a 60 in meno di otto secondi.

Vi lasciamo al video in questione, diteci cosa ne pensate come sempre attraverso i commenti.