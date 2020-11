La donna con probabilmente “la bocca più grande del mondo” diventa virale su TikTok

Una donna che afferma di avere la “bocca più grande del mondo” ha dichiarato che il suo viso l'abbia resa famosa su TikTok, collezionando oltre 750.000 follower.

Samantha Ramsdell, 30 anni, è diventata virale sui social durante il lockdown, grazie alla sua bocca decisamente più grande della media.

La donna ha anche detto che la sua bocca potrebbe essere addirittura più grande dell'attuale Guinness World Record di circa 9,53 centimetri calcolato dagli incisivi superiori a quelli inferiori.

Samantha, rappresentate di vendita che vive nel Connecticut, ha aperto il suo account per mostrare le sue capacità, ma dopo sei mesi ha guadagnato quasi un milione di follow e sembra che il suo profilo sia destinato a salire vertiginosamente.

“Ho creato un account TikTok nell'autunno 2019 ma non ho mai pubblicato nulla in modo coerente fino a quando il Covid non è arrivato intorno ad aprile 2020. Ho iniziato a crescere di popolarità grazie al lockdown, giravo molti video divertenti, scenette comiche e parodie cantate.

Qualsiasi video che coinvolge la mia bocca però e le facce che riesco a fare diventavano sempre virali”.

Di recente TikTok ha cominciato a pagare i suoi creator, così con alcuni video che hanno totalizzato 50 milioni di visualizzazioni, la donna è riuscita anche a racimolare una bella somma di denaro.

Inoltre Samantha attribuisce alla sua grande bocca la responsabilità della sua voce mentre canta, sottolineando che anche Steven Tyler, Mick jagger e Alanis Morrisette hanno delle bocche grandi.

