Giappone: robot impone distanziamento sociale e l'uso delle mascherine

Il Giappone è ancora una volta un passo avanti per assicurarsi che le persone si allontanino socialmente e indossino le mascherine e in questo caso sarà un robot a tenere sotto controllo gli acquirenti di Osaka, chiedendo loro di indossare una mascherina durante lo shopping.

Per coloro che non tengono le distanze di sicurezza, il robot darà loro un rimprovero per mantenere la clientela al sicuro.

Il robot, denominato Robovie, è stato sviluppato dall'Advanced telecommunications Research Institute International di Kyoto ed è in fase di test a Osaka, nella speranza che vengano utilizzati per sostituire il personale nei negozi in Giappone e per aiutare a fermare i contatti tra gli umani impedendo la diffusione di Covid-19 ulteriormente nel paese.

Robovie è stato programmato per riconoscere tutti i 270 articoli in vendita aiutando i clienti ad acquistare gli articoli oltre a spiegare loro come stare al sicuro.

Quando qualcuno si avvicina al negozio, il robot chiederà loro “cosa stai cercando?”.

Questo piccolo commesso tecnologico aiuterà i clienti ad acquistare gli articoli che stanno cercando, sostituendo la necessità di commessi nei negozi ed inoltre identificherà i clienti che non indossano mascherina invitandoli a farlo dopo che il personale attraverso una telecamera confermerà che non è stato commesso nessun errore.

