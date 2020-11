Piloti indagati per via dei membri disegnati nei cieli

Due piloti sono indagati in Russia dopo aver cambiato la traiettoria di un aereo per disegnare un pene gigante nel cielo.

Quello che è accaduto sembra essere un bizzarro atto di solidarietà con un calciatore sospeso dopo che le foto di lui che si masturbava sono state condivise online.

L'equipaggio senza nome che ha manovrato l'aereo, ha creato un gigantesco membro maschile a sostegno del russo Artem Dzyuba capitano della Pobeda, recentemente sospeso dopo i filmati trapelati in rete.

Un portavoce della compagnia aerea ha dichiarato:

“Questo è stato probabilmente il modo in cui i capitani della compagnia aerea Pobeda hanno espresso il loro sostegno del calciatore della Zenit San Pietroburgo .

Secondo i rapporti, l'equipaggio ha chiesto il permesso per le manovre aeree per la necessità di controllare le apparecchiature di radionavigazione”.

Inoltre l'aereo è arrivato a Ekaterinburg con 20 minuti di ritardo.

Il servizio di sicurezza della FSB ha avviato un'indagine per verificare se Dzyuba sia stato ricattato per 5 milioni di dollari per il video esplicito presumibilmente violato dal suo telefono.