Sette persone sono morte dopo aver bevuto disinfettante per le mani durante una festa

Sette persone sono morte dopo aver bevuto un disinfettante per le mani durante una festa in Russia, dopo che era finito l'alcol.

I rapporti affermano che ci sono altre due persone in coma in un reparto di terapia intensiva.

Un gruppo di nove persone ha bevuto il disinfettante per le mani antisettico proprio quando l'alcol era esaurito giovedì a una festa in Yakutia.

Le prime vittime sono state una donna di 41 anni e due uomini di 27 e 59 anni.

Altri sei sono stati trasportati da un aereo di evacuazione medica alla capitale.

Venerdì sono morti altri tre uomini, di 28, 32 e 69 anni e un ultimo lo scorso sabato 21 novembre.

Il disinfettante bevuto era per il 69% di metanolo ed è stato venduto come detergente per le mani.

Non è chiaro cosa abbia portato queste persone a bere del disinfettante pur sapendo la pericolosità di ciò, ma gli agenti locali hanno aperto un'indagine a riguardo.