Il video virale dell'acqua del rubinetto infiammabile in Cina fa discutere

È stata avviata un'indagine dopo che un video mostrava come dell'acqua di rubinetto fosse infiammabile in Cina diventando in seguito virale.

La signorina Wen, residente della città di Panjin, una città portuale nella provincia di Liaoning, ha condiviso i filmati di acqua corrente che prende fuoco dopo aver avvicinato ad essa un accendino acceso.

La donna ha affermato che il gas è uscito periodicamente dal rubinetto di casa sua negli ultimi tre o quattro anni.

Oltre a questa abitazione circa 100 famiglie della zona hanno avuto lo stesso problema.

“Dopo aver lavato le mani o i piatti, le nostre mani non erano asciutte bensì scivolose”

Così ha raccontato la signorina Wen a riguardo.

Dopo aver aperto alcune indagini, le autorità locali hanno dimostrato che il fenomeno dell'acqua infiammabile è provocato da una “piccola quantità di gas naturale”.

“A causa di una piccola quantità di gas naturale infilata nello strato d'acqua, il gas è stato portato a terra durante il processo di estrazione dell'acqua. La fornitura diretta temporanea di acque sotterranee ha causato l'ingresso di una piccola quantità di gas naturale nella rete di condotte dell'acqua, provocando fenomeni di infiammabilità”.

Ecco quindi spiegato il mistero dell'acqua infiammabile, vi lasciamo comunque il video in questione nel caso foste curiosi di saperne di più.