Arriva la mascherina a forma di testicoli

Un uomo ha escogitato un modo divertente per proteggere le persone dal prendere il virus creando una mascherina che assomiglia a un paio di testicoli.

Il creatore della “BallBag”, così il nome dato alla mascherina, si è trovato sopraffatto dagli ordini di persone che volevano accaparrarsi questo particolare modello.

Il designer Will, mira a proteggere le persone dai germi presenti nell'aria oltre a portare un po' di leggerezza tanto necessaria al mondo in questi tempi.

La prima cosa che sicuramente avrai notato è che le maschere sono incredibilmente realistiche, questo perché realizzate in silicone sicuro per la pelle e potranno essere modificate per adattarsi al tono di colore della tua carnagione.

L'uomo ha avuto l'idea dopo aver usato le sue capacità protesiche e di trucco per realizzare un paio di testicoli per l'addio al celibato di un suo amico.

I presenti alla festa furono così colpiti che decise avrebbe potuto trasformare il suo esperimento atomico in qualcosa di più “utile” e potenzialmente redditizio.

Chi dopo tutto non vorrebbe andare in giro con un paio di testicoli sul volto? Diteci tra i commenti se siete tra coloro che vorrebbero acquistare una mascherina del genere, siamo curiosi di saperlo.