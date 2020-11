Il paese austriaco Fucking cambierà nome

Esistono città, paesi e punti di riferimento che hanno nomi con un significato specifico in una lingua diversa e di solito non c'è molto che i cittadini possano fare per risolvere il problema.

Tuttavia, una piccola città in Australia ne ha avuto abbastanza e ha deciso di fare un cambiamento.

Il sindaco Andrea Holzner ha rivelato all'emittente austriaca Oe24 che Fucking sarà ribattezzato in Fugging a partire dal 1 gennaio 2021.

“Confermiamo che il paese sia stato ribattezzato. Abbiamo avuto abbastanza prese in giro in passato”, così ha fatto sapere Holzner a riguardo.

La città, con una popolazione di circa 100 abitanti, ha avuto il nome “Fucking” per quasi 1.000 anni, prima di decidere ufficialmente di cambiare nome.

Per centinaia di anni nessuno aveva mai preso in giro il paese coprendolo di ridicolo, ma con l'arrivo di Internet è bastato poco tempo per rendere Fucking virale.