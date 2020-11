Il monolito trovato nello Utah è misteriosamente scomparso

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato di uno strano oggetto trovato in un'area remota dello Utah a forma di monolito e ora sembra che sia misteriosamente scomparso.

IL Bureau of Land Management dello Utah ha detto di aver ricevuto dei rapporti che confermerebbe che il misterioso oggetto trovato nello Utah sia stato rimosso dal posto in cui è stato trovato.

La struttura denominata “monolite” ha avuto l'attenzione dell'intero mondo in questi ultimi giorni, ma secondo alcune dichiarazioni, l'oggetto è scomparso il giorno dopo il ritrovamento da parte di Ryan Bacher, il pilota dell'elicottero che sorvolava la zona.

Non sono chiare le origini di quel blocco di metallo alto quattro metri, ma secondo Google Maps, l'oggetto è effettivamente stato posizionato li dal 2016.

Ovviamente la scoperta ha catturato l'attenzione di tutti e le persone hanno cominciato a elaborare ipotesi sulla teoria di come sia arrivato lì: dagli alieni a uno scultore statunitense defunto.

Il BLM però in base a queste affermazioni ha comunque dichiarato:

“Sebbene non possiamo commentare le indagini attualmente attive, il Bureau of Land Management desidera ricordare ai visitatori del suolo pubblico che l'utilizzo, l'occupazione o lo sviluppo di terreni pubblici o delle loro risorse senza una richiesta di autorizzazione è illegale, non importa da quale pianeta provenga”.

Esortando quindi le persone a non tentare di visitare il luogo alle dichiarazioni è stato aggiunto:

“La posizione esatta dell'installazione non è stata rivelata poiché si trova in un'area molto remota e se le persone dovessero tentare di visitare l'area, c'è una significativa possibilità che possano rimanere bloccati e richiedere soccorso. Stiamo incoraggiando chiunque conosca l'ubicazione del monolite a non tentare di visitarlo a causa delle condizioni stradali”.

Il mistero di questo Monolite simile a quello visto nelle scene del film di Kubrik: 2001Odissea nello spazio, lascia più domande che risposte. Cosa ne pensate? Ditecelo come sempre tra i commenti sotto l'articolo, vorremmo sapere la vostra a riguardo: alieni o scultura?