Un altro misterioso monolite trovato in una collina in Romania

Un monolite di metallo identico a quello trovato di recente nello Utah di cui abbiamo parlato più volte negli scorsi articoli, è apparso su una collina in Romania, a pochi metri da una fortezza storica.

La struttura è stata trovata sulla collina di Batca Doamnei nella città di Piatra Neamt, Romania, il 26 novembre.

Non è ancora chiaro a chi appartenga il monolite ed è stata avviata un'indagine a riguardo.

Il monolite alto circa quattro metri è stato scoperto nei pressi del Petrodava Dacian Fortress, un noto punto di riferimento archeologico.

Il monolite scintillante è apparso a pochi metri di distanza, con un lato rivolto verso il Monte Ceahlau, conosciuto localmente come Montagna Sacra.

Rocsana Josanu, funzionario di Nemt Culture and Heritage ha dichiarato:

“Abbiamo esaminato lo strano aspetto del monolite. Si trova su una proprietà privata, ma non sappiamo ancora chi sia il proprietario del monolite. Si trova in un'area protetta in un sito archeologico”.

Non è chiaro inoltre se la comparsa di questo nuovo monolite sia collegato al primo monolite trovato nello Utah, ora misteriosamente rimosso ma di certo questa storia sta prendendo una piega molto interessante non credete? Diteci cosa ne pensate tra i commenti sotto l'articolo.