Pescatore thailandese potrebbe guadagnare milioni grazie al vomito di balena

Un pescatore in Thailandia potrebbe guadagnare 2,4 milioni di sterline dopo aver scoperto un'enorme quantità di vomito di balena. Si, pare che il vomito di balena sia incredibilmente prezioso poiché utilizzato per profumi di lusso, ed è per questo che questa particolare secrezione di cetacei è conosciuta come ambra grigia, considerata uno dei tesori del mare.

Il vomito di balena può essere usato per produrre alcol inodore che permette al profumo di aver un buon profumo più a lungo.

Questo gigantesco ammasso di materiale è stato scoperto dal pescatore sessantenne, Naris Suwannasang mentre passeggiava in riva al mare a Nakhon, in Thailandia.

Ha individuato questo ammasso di vomito che assomigliava un po' a una roccia insieme ai suoi cugini che hanno immediatamente spostato il materiale insolito.

Una volta tornati a casa, hanno bruciato la sostanza con un accendino, in modo da verificare se si scioglieva e per verificare se emanava un caratteristico odore di muschio.

Una volta testato ciò, non c'erano più dubbi: era l'ambra grigia!

Ora l'uomo guadagnerà grazie a questo pezzo raro del mare, una somma decisamente importante che gli permetterà di vivere una vita dignitosa per sé e per la sua famiglia.