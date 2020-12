Un monumento fallico scompare misteriosamente in Germania

Un gigantesco monumento a forma fallica eretto su una montagna in Baviera è scomparso dopo essere apparso per la prima volta senza spiegazione diversi anni fa.

L'intaglio in legno alto due metri è diventato punto di riferimento molto popolare per gli escursionisti da quando è comparso sul monte Grünten alto 1.738.

In molti hanno speculato su come sia arrivato li, ma nessuno ha mai rivendicato la proprietà del pene gigante e come sia stato portato lassù questa scultura da 200kg.

Fino a qualche giorno fa le immagini della statua sono state condivise online dai visitatori che lo fotografavano, ma pare che ora sia misteriosamente scomparso.

La statua ora è stata abbattuta, lasciando al suo posto solo un piccolo moncone e alcuni trucioli di legno.

Gli agenti della cittadina bavarese di Kempten hanno annunciato di aver aperto un'indagine nel tentativo di scoprire cosa sia successo.

Inoltre, non sapendo chi sia il proprietario della scultura fallica, non è facile poi capire se si tratti in caso di reato o meno, dato che la polizia avrebbe non poca difficoltà a determinare chi sia la vittima nel caso.