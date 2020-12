Donna finge di essere gravida per nascondere la droga all'interno di un'anguria svuotata

Una donna 38enne di cui non è dato sapere il nome, è stata arrestata con l'accusa di traffico di droga nel comune brasiliano di Guaratingueta lo scorso 30 novembre.

La donna era su un autobus turistico diretto a Rio de Janeiro, a circa 259 chilometri di distanza, quando i passeggeri hanno trovato sospetta la sua pancia incinta e hanno allertato la polizia.

Hanno poi scoperto che la donna non era in realtà incinta ma aveva effettivamente legato la scorza di metà anguria al suo corpo, ripiena di 2 chilogrammi di cocaina.

La sospettata ha confessato alla polizia di aver acquistato la droga nel paese vicino del Paraguay e di essere diretta a Rio de Janeiro, dove la sostanza illegale sarebbe stata consegnata.

In un post su Facebook, la Polizia Militare di San Paolo ha riconosciuto la sua “creatività” con un post, ma ciò ovviamente non ridurrà in alcun modo la condanna che riceverà.