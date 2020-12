Coppia avvistata a fare sesso dalla finestra durante un festival religioso

Durante un festival di devoti religiosi, una coppia è stata vista fare sesso alla finestra di un hotel: la coppia stava facendo l'amore al decimo piano, ignara che centinaia di persone avrebbero potuto vederli per strada a Taipei, Taiwan lo scorso 6 dicembre.

La gente del posto scioccata si era radunata per le celebrazioni in occasione del 165 anniversario del Palazzo Quingshan e stava sfilando vicino all'hotel quando hanno visto la coppia divertirsi.

Alcune persone sul posto hanno dichiarato che la coppia stava creando “una bestia a quattro zampe e che non rispetta affatto gli dei trasformando il luogo in un palazzo erotico”.

La scena esplicita è arrivata dopo una parata con petardi e figure mitiche dal vicino tempio di Wanhua. Alcuni locali lo chiamano un “mini capodanno cinese”.

La polizia ha inoltre affermato che l'atto è stato “dannoso per uomini e per donne” e che “l'identità della coppia sarà indagata e gestita in conformità con la legge”.

Chissà dunque se i due avranno ripercussioni a riguardo, di certo la prossima volta acquisteranno un paio di tende per evitare problemi.