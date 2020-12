Hayden Christensen tornerà nei panni di Darth Vader nella serie Obi-Wan Kenobi

Ci si chiedeva effettivamente che fine avesse fatto Hayden Christensen, l'attore che ha interpretato Anakin Skywalker nel secondo e terzo episodio di Star Wars e la Disney, sciocca tutti annunciando il suo ritorno.

Hayden infatti apparirà nella serie TV su Obi-Wan Kenobi che sarà nuovamente interpretato da Ewan McGregor.

La serie di Obi-Wan sarà ambientata 10 anni dopo la vendetta dei Sith, con una resa dei conti tra Obi e Vader di Christensen.

Come certamente ricorderete, Anakin e Obi-Wan non erano in ottimi rapporti quando sono stati visti al cinema l'ultima volta, sarà certamente interessante vedere cosa ha in serbo Deborah Chow, la scrittrice della serie.

“Non potremmo raccontare la storia di Obi-Wan senza Darth Vader” ha dichiarato la scrittrice.

E voi fan di Star Wars, come avete preso questa notizia del ritorno nelle scene di Anakin? Credete ci sia bisogno di raccontare una possibile “rivincita” tra i due? Fatecelo sapere come sempre, siamo curiosi di saperlo.