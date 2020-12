Al personale di volo cinese viene chiesto di indossare pannolini per ridurre il rischio di Covid-19

All'equipaggio di volo in Cina viene chiesto di aggiungere un indumento in più ai loro abiti per ridurre il rischio di contrarre il Covid-19: i pannolini.

Il consiglio è stato emesso dalla Civil Aviation Administration of China (CAAC) e richiede al personale sui voli provenienti da paesi con alti livelli di Coronavirus di indossare “maschere mediche, guanti medici monouso a doppio strato, occhiali e pannolini usa e getta, evitando inoltre di usare i gabinetti salvo circostanze speciali per evitare rischi di infezione”.

La raccomandazione sui pannolini si applica però solo ai voli charter da e per i luoghi in cui le infezioni superano le 500 persone su un milione.

Le compagnie aeree di tutto il mondo stanno lottano per rimettersi in piedi dopo essere state duramente colpite dai divieti di volo e questa notizia si aggiunge alle precedenti di cui abbiamo parlato, come quella per cui alcuni membri dell'equipaggio di alcune cabine aeree stiano arrotondando grazie alle proprie foto di nudo e fetish su OnlyFans e dove diverse aziende stanno indagando per scoprire i profili anonimi a riguardo.