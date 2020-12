L'attore Christopher Walken non ha mai posseduto un cellulare, computer ne inviato mail

Ad oggi è sicuramente difficile pensare a una vita senza avere a che fare minimamente con le comodità della tecnologia, ma l'attore Christopher Walken ha sbalordito tutti rivelando di non aver mai utilizzato un cellulare, un computer o inviato mail.

L'attore è nato nel 1943 e in un certo senso, vive ancora come se fosse quell'anno, non utilizzando smartphone o computer.

Walken ha dichiarato questa sua realtà durante un'intervista a Late Show con Stephen Colber per parlare del suo nuovo film, Wild Mountain Thyme, dichiarando di non essere minimamente al passo con i tempi tecnologici.

Dopo che Colbert ha chiesto se fosse vero che Walken “non ha mai posseduto un computer o un cellulare”, l'attore ha risposto: “Si, non ho mai posseduto tutto ciò!”.

Ovviamente la primissima domanda che Colbert ha posto all'attore subito dopo questa rivelazione è stata quella di chiedere il motivo di questa scelta: se filosoficamente o moralmente contrario a riguardo.

La risposta di Walken è stata semplice:

“non ne sono mai stato interessato poiché mi farebbe strano che un bambino di 10 anni sia più bravo di me in qualcosa”, ha detto scherzando, “Sui cellulari invece è un po' come un orologio. Se ne hai bisogno, ce l'ha sicuramente qualcun altro”.

Durante l'intervista inoltre si è scoperto che l'attore 77enne non ha mai mandato una e-mail, un messaggio ne utilizzato mai i social e a volte, durante le riprese di un film, veniva dotato di cellulare con lo scopo di poter essere trovato, come un “gps”.

Voi riuscireste a stare senza cellulare o computer? Potrebbe essere un ottimo esperimento da fare: “vivere come Christopher Walken”, solo per capire come ci si sente, non trovate? Fatecelo sapere come sempre tra i commenti, siamo curiosi di sapere cosa ne pensate a riguardo.