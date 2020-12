L'account Instagram di Papa Francesco ha nuovamente messo like a una modella

Papa Francesco ci ricasca o quantomeno chi gestisce l'account Instagram del pontefice e mette nuovamente like a una modella in intimo.

La foto di Margot Foxx di lei vestita con un costume da bagno nero aderente è stata apprezzata dall'account @franciscus.

La modella di OnlyFans ha risposto all'approvazione più sacra del suo contenuto dicendo: “ehi, sono io”.

È sicuramente interessante notare il fatto che Papa Francesco non segue alcun account, ciò significa quindi che chiunque sia responsabile della pagina, avrebbe dovuto cercare quella modella specifica per poi mettere like.

Uno screenshot del like è subito circolato sui social diventando immediatamente virale, anche se molti presumono possa anche essere una Photoshoppata ben riuscita.

Come saprete infatti non è la prima volta che ciò accade e questo “errore” potrebbe essere plausibile come potrebbe essere uno scherzo del web ben riuscito.

Non ci è dato sapere al momento la verità, ma siamo curiosi di scoprire se in futuro, altri like misteriosi spunteranno magicamente dall'account di Papa Francesco.