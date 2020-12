Le vendite dei sex toy raddoppiate a causa del coronavirus

Secondo quanto riferito, le vendite dei sex toys sono più che raddoppiate nel corso della pandemia di coronavirus, con molte persone che usano regolarmente ogni giorno questi oggetti per godersi un po' di tempo per se stessi.

Interessante notare che i clienti hanno scelto opzioni più stravaganti del solito, con le vendite di BDSM e attrezzature high-tech che hanno registrato un boom nel 2020.

Inoltre negli Stati Uniti, le vendite delle bambole del sesso sono aumentate notevolmente.

I rivenditori di sex toys e lingerie hanno venduto nove volte di più.

Tra gli oggetti sicuramente più richiesti è possibile trovare ai primi posti: bavagli, pinze per capezzoli, oggetti per BDSM e vibratori di diversi generi.

Insomma un 2020 è stato un anno difficile per molti e sembra che il tempo in casa sia stato utilizzato decisamente bene. Diteci comunque cosa ne pensate a riguardo, avete approfittato di più in questo periodo a sollazzarvi? Fatecelo sapere come sempre tra i commenti.